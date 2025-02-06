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        Van'da "usulsüz tedavi ve büyü" yapan şüpheli gözaltına alındı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde "usulsüz tedavi ve büyü benzeri işlemler" yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:03
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        Van'da "usulsüz tedavi ve büyü" yapan şüpheli gözaltına alındı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde "usulsüz tedavi ve büyü benzeri işlemler" yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halkın dini inançlarını sömürerek haksız kazanç elde edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde "usulsüz tedavi ve büyü benzeri işlemler yaparak dini inanç ve duyguların istismar edilmesi sureti ile dolandırıcılık" suçunu işleyen şüpheli ikametinde suçüstü yakalandı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, suç geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 200 lira, muskalar, cevşen ve çeşitli duaların yazıldığı kağıt, büyü yapmak için kullanıldığı değerlendirilen kitaplar ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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