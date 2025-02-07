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        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:24
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        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 37 yaşındaki hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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