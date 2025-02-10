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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:47
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 5 zanlı tutuklandı
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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