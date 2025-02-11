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        Van ve Hakkari'de soğuk hava etkili oldu

        Van ve Hakkari'de soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:11
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        Van ve Hakkari'de soğuk hava etkili oldu
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        Van ve Hakkari'de soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Köprüler Mahallesi'nde sulama suyunun geçtiği meyve bahçelerinin yüzeyi buzla kaplandı.

        Bahçelerini kontrol eden vatandaşlar, durumun şaşkınlığını yaşadı.

        Bahçe sahiplerinden Gürkan Bilgin, kurak geçmesine rağmen dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

        Bilgin, "Hava çok soğuk geçiyor. Bahçemiz tamamen buzla kaplanmış durumda. İnşallah meyve ağaçları zarar görmez." dedi.

        İrfan Baydur ise "Sabah uyandığımızda bahçelerimizin buzla kaplı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadık. Bu sene aslında kar çok yağmadı ama havalar soğuk. Bahçelere gelen su da dondu." diye konuştu.

        - Ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor.

        Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü ilçede dere ve sulak alanlar dondu, saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Öte yandan düşen çığlar nedeniyle yolu kapanan Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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