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        Van'da buz tutan Sütun Şelalesi dağcıları ağırladı

        Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, Erek Dağı'nda buz tutan Sütun Şelalesi'nin bulunduğu alana tırmanış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:23
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        Van'da buz tutan Sütun Şelalesi dağcıları ağırladı
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        Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, Erek Dağı'nda buz tutan Sütun Şelalesi'nin bulunduğu alana tırmanış yaptı.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, karla kaplı 3 bin 204 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı.

        Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı Sütun Şelalesi'ne ulaştıklarını söyledi.

        Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettiklerini anlatan Demez, "Erek Dağı'na uzun zamandır tırmanış planımız vardı. Bu planımızı gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçti. Grubun tamamı şelaleye ulaştı. Bu sene tırmanış biraz zor oldu. Şelalenin alt kısımları tamamen donmuştu." diye konuştu.

        Latife Buğrul, "Bugün buzul şelalesindeyiz. İlk kez bu şelaleyi görüyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Karla kaplı dağa tırmanmanın güzel bir deneyim olduğunu belirten Melek Çene de "Yükseklik korkum var ama yine de tırmanışa katıldım. Çok profesyonel bir ekip. Zorlansam da güvenli bir şekilde tırmanışı tamamladım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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