Van'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Görüş mesafesinin düşmesiyle bazı sürücüler güçlükle ilerleyebildi, Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptı.

Kalan 19 mahalle ile 35 mezra yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde de kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Üç gündür aralıklarla süren kardan dolayı kapanan 560 mahalle yolundan 506'sı Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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