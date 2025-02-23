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        Van'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:25
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        Van'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
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        Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Üç gündür aralıklarla süren kardan dolayı kapanan 560 mahalle yolundan 506'sı Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

        Kalan 19 mahalle ile 35 mezra yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde de kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Görüş mesafesinin düşmesiyle bazı sürücüler güçlükle ilerleyebildi, Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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