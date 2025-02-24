Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 389 şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 389 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 389 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 389 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yürütülen çalışmalar sonucu 388 terör örgütü PKK şüphelisi ile dini istismar eden bir terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kapalı 436 yerleşim yerinin yolu açıldı
        Van'da kapalı 436 yerleşim yerinin yolu açıldı
        Van'daki Abalı Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlıyor
        Van'daki Abalı Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlıyor
        Van'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Van'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktılar
        Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktılar
        Başkale'de iki evde çıkan yangın söndürüldü
        Başkale'de iki evde çıkan yangın söndürüldü