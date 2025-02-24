Van'da terör soruşturmaları kapsamında 389 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 389 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 389 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yürütülen çalışmalar sonucu 388 terör örgütü PKK şüphelisi ile dini istismar eden bir terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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