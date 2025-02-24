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        Van'da kapalı 436 yerleşim yerinin yolu açıldı

        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 468 yerleşim yeri yolundan 436'sı, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:55
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        Van'da kapalı 436 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 468 yerleşim yeri yolundan 436'sı, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı. Kapalı olan 32 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Kentte 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 468 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açıklaması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda 436 mahalle ve mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 32 yerleşim yeri yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Öte yandan İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. İpekyolu Belediyesi’ne bağlı işçiler de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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