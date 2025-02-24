Van'da kapalı 436 yerleşim yerinin yolu açıldı

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 468 yerleşim yeri yolundan 436'sı, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı. Kapalı olan 32 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kentte 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 468 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açıklaması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda 436 mahalle ve mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 32 yerleşim yeri yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Öte yandan İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. İpekyolu Belediyesi’ne bağlı işçiler de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.