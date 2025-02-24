Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 114 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Geçen haftadan bu yana yürütülen çalışmalarda 528 köy yolunu açan ekipler, kalan 27 mahalle ve 5 mezra yolunu da açmaya çalışıyor.

-Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 66 köy yolunun kapandığını belirtti.

Köy yollarını açmak için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yentür, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Belediye ekipleri de kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

- Bitlis

Bitlis'te geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle kapanan 300 köy yolundan 284'ünün açıldığını söyledi.

Kent genelinde 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürüttüklerini belirten Kurtkan, 16 köy yolunu da kısa sürede açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.