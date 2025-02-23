Van'daki Abalı Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlıyor

Van'da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan merkez, etkili olan kar yağışı sonrası dün kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistlerin bulunduğu merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de aldıkları önlemlerle kayakseverlerin güvenli ortamda kayak yapmalarını sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, bölgenin en güzel kayak tesislerinden birine sahip olduklarını söyledi.

Yağışın ardından personelin çalışmasıyla merkezi kayak için hazır hale getirdiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız hava şartları el verdiği sürece buradan faydalanacak. Bu yıl bakımlarını yaptığımız merkezimizin birinci etabında hizmet vereceğiz. İkinci etabın ağır bakımlarını yaptıktan sonra gelecek yıl açacağız. Merkezimize vatandaşlar ilgi gösteriyor. Yeterli kar olmadığı için ilimizdeki sporcular başka bölgelere gitmek zorunda kalmıştı. Kar şu an yeterli seviyede."

Kayakseverlerden Muhammed Yaba da hafta sonu tatilini fırsat bilip merkeze geldiğini ifade etti.

Kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli olduğunu dile getiren Yaba, "Yıllardır Abalı Kayak Merkezine geliyorum. Havası çok güzel. Burayı çok seviyorum. Güzel zaman geçirdik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Barış Tunç ise bölgede böyle bir tesisin bulunmasının güzel bir imkan olduğunu bildirerek, "Her yıl buraya geliyoruz. Merkezin hizmet vermeye başladığını dün haberlerden öğrendik. Hafta sonu tatilimizi burada geçirmek istedik. Arkadaşlarla kayak yaptık." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kayak merkezine gelen 6 yaşındaki Hatice Almila Külah, "Burası çok güzel. Arkadaşımla çok eğlendim." dedi.