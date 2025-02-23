Van'da 2 ev yandı

Evlerin kullanılamaz hale geldiği her 2 yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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