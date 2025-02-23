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        Başkale'de iki evde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Başkale ilçesinde iki evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:35
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        Başkale'de iki evde çıkan yangın söndürüldü
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        Van'ın Başkale ilçesinde iki evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sallıdere Mahallesi'nde Bahattin Arpak ve Ömerdağı Mahallesi'nde Mehmet Nezir Yaşar'a ait müstakil evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangınları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine her iki evin bulunduğu mahallelere itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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