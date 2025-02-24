Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte aşırı soğuk, buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.