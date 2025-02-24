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        Van'da 89 araç trafikten men edildi

        Van'da yapılan denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:33
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        Van'da 89 araç trafikten men edildi
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        Van'da yapılan denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Şubat arasında 4 bin 41 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Aynı dönemde yapılan denetimlerde 11 bin 488 araç kontrol edildi, 511 sürücü ve araca 1 milyon 732 bin 497 lira idari ceza uygulandı.

        Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 89 araç trafikten men edildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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