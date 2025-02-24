Van'da farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı

Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Şubat'ta yürütülen çalışmalarda 72 bin 810 kişi ile 62 bin 654 aracın sorgulaması yapıldı.

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