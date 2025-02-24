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        Van'da farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 73 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:44
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        Van'da farklı suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 73 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Şubat'ta yürütülen çalışmalarda 72 bin 810 kişi ile 62 bin 654 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalarda haklarında farkı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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