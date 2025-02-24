Van'da 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.

Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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