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        Van'da 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:07
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        Van'da 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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