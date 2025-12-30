Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Görme engelli üniversite öğrencisi resimlerle hayatını renklendiriyor

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan görme engelli 19 yaşındaki Hasan Erdede, çizdiği resimlerle hayatını renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:58
        Görme engelli üniversite öğrencisi resimlerle hayatını renklendiriyor
        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan görme engelli 19 yaşındaki Hasan Erdede, çizdiği resimlerle hayatını renklendiriyor.

        Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Asuman ve Abdullah Erdede çiftinin üç çocuğundan biri olan Hasan'ın sanata ilgisi, küçük yaşlarda çamurdan yaptığı hayvan heykelleriyle başladı.

        Öğrencilik yıllarında öğretmenlerinin desteğiyle resim alanında kendini geliştiren Erdede, geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve yetenek sınavında başarı sağlayarak Van YYÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

        Üniversite eğitimine devam eden Erdede, aynı zamanda Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılarak hem Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

        Çizdiği eserlerle iç dünyasını tuvale yansıtan, resme olan tutkusu ve azmiyle dikkati çeken Erdede, yeteneğini daha da geliştirmeyi ve resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

        - "Derslerim verimli geçiyor"

        Erdede, AA muhabirine, sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını, çamurdan hayvan heykelleri yaptığını söyledi.

        İlkokuldayken resim çizmeye başladığını anlatan Erdede, şunları kaydetti:

        "Resim öğretmenliği hayalimdi. Bu hedef doğrultusunda çalıştım ve ilk tercihim olan Van YYÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne yerleştim. Buraya gelmek benim için çok anlamlıydı. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Temel tasarım dersleri kapsamında üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Doku ve desen çalışmaları ağırlıklı ilerliyor. İnsan figürü üzerine de çalışmalarımız var. Özellikle tonlama konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Derslerim verimli geçiyor. Arkadaşlarım ve hocalarım her konuda destek oluyor. Bu da beni hem motive ediyor hem de daha rahat çalışmamı sağlıyor. Resim öğretmeni olmayı ve bu alanda kendimi daha da geliştirmeyi istiyorum."

        Van YYÜ'nün engelliler için sunduğu imkanlara da değinen Erdede, "Ulaşım, sınıf girişleri, engelli rampaları, asansörler ve görme engelliler için yapılan yollar, bizler için çok önemli. Bu imkanlar sayesinde burada hiç zorlanmadım. Üniversitemizin engelli dostu bir kampüs olması bizi mutlu ediyor. Bizi düşündükleri ve yaşamımızı kolaylaştırdıkları için tüm idarecilere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Ufku açık, üretken ve azimli bir öğrenci"

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Mengi ise üniversitelerindeki 63 engelli öğrencinin eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Üniversitelerinin "Engelsiz Kampüs" projesi kapsamında önemli adımlar attığını, Yükseköğretim Kurulu tarafından 13 birimlerinin "Turuncu Bayrak" ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Mengi, şöyle konuştu:

        "Bilgiye erişim başlığı altında bu yıl bazı projeleri hayata geçirdik. 19 Nisan 2026'da yapılacak EKPSS'ye yönelik engelli öğrencilere ücretsiz eğitim ve kaynak desteği sunduk. Eğitimlerimizi bireyselleştirilmiş model, bir öğretmen-bir öğrenci anlayışıyla yürütüyoruz. İşitme, görme, ortopedik, ruhsal-duygusal ve hafif zihinsel engel gruplarındaki öğrencilerimizi sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla resim ve müzik atölyeleri kurduk."

        Hasan Erdede'nin üstün bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan Mengi, "Görme engeli bulunmasına rağmen ufku açık, üretken ve azimli bir öğrenci. Sürekli çalışarak resim yeteneğini daha ileri taşımak için çaba gösteriyor. Hocalarımız Hasan'la bire bir ilgileniyor. Yeteneğinin gelişmesi için ciddi emek sarf ediliyor. Hasan, kendisine verilen tüm görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getiren pozitif bir öğrenci. Gelecekte çok güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum." dedi.

        

