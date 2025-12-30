Görme engelli üniversite öğrencisi resimlerle hayatını renklendiriyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan görme engelli 19 yaşındaki Hasan Erdede, çizdiği resimlerle hayatını renklendiriyor.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Asuman ve Abdullah Erdede çiftinin üç çocuğundan biri olan Hasan'ın sanata ilgisi, küçük yaşlarda çamurdan yaptığı hayvan heykelleriyle başladı.

Öğrencilik yıllarında öğretmenlerinin desteğiyle resim alanında kendini geliştiren Erdede, geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve yetenek sınavında başarı sağlayarak Van YYÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimine devam eden Erdede, aynı zamanda Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılarak hem Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Çizdiği eserlerle iç dünyasını tuvale yansıtan, resme olan tutkusu ve azmiyle dikkati çeken Erdede, yeteneğini daha da geliştirmeyi ve resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

- "Derslerim verimli geçiyor"

Erdede, AA muhabirine, sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını, çamurdan hayvan heykelleri yaptığını söyledi.

İlkokuldayken resim çizmeye başladığını anlatan Erdede, şunları kaydetti:

"Resim öğretmenliği hayalimdi. Bu hedef doğrultusunda çalıştım ve ilk tercihim olan Van YYÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne yerleştim. Buraya gelmek benim için çok anlamlıydı. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Temel tasarım dersleri kapsamında üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Doku ve desen çalışmaları ağırlıklı ilerliyor. İnsan figürü üzerine de çalışmalarımız var. Özellikle tonlama konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Derslerim verimli geçiyor. Arkadaşlarım ve hocalarım her konuda destek oluyor. Bu da beni hem motive ediyor hem de daha rahat çalışmamı sağlıyor. Resim öğretmeni olmayı ve bu alanda kendimi daha da geliştirmeyi istiyorum."

Van YYÜ'nün engelliler için sunduğu imkanlara da değinen Erdede, "Ulaşım, sınıf girişleri, engelli rampaları, asansörler ve görme engelliler için yapılan yollar, bizler için çok önemli. Bu imkanlar sayesinde burada hiç zorlanmadım. Üniversitemizin engelli dostu bir kampüs olması bizi mutlu ediyor. Bizi düşündükleri ve yaşamımızı kolaylaştırdıkları için tüm idarecilere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.