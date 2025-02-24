Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 1335 çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 kıyafet, 646 gözlük ve 3 bin 800 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında durdurulan hafif ticari araçta arama yapan ekipler, 1335 çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 kıyafet, 646 gözlük ve 3 bin 800 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.