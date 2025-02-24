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        Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Van'da gümrük kaçağı 1335 çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 kıyafet, 646 gözlük ve 3 bin 800 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:26
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        Van'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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        Van'da gümrük kaçağı 1335 çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 kıyafet, 646 gözlük ve 3 bin 800 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında durdurulan hafif ticari araçta arama yapan ekipler, 1335 çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 kıyafet, 646 gözlük ve 3 bin 800 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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