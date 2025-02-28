Van'da kadın kursiyerler yaptıkları ürünleri kırsaldaki çocuklara hediye etti

Van'ın Erciş ilçesinde kurslara katılan kadınlar, hazırladıkları bez çanta, kalemlik ve bileklikleri kırsaldaki çocuklara ulaştırdı.

Kaymakamlık bünyesindeki Sahilkent Aile Destek Merkezi'nde, açılan dikiş nakış ve aşçılık kurslarına kadınlar ilgi gösteriyor.

Kurslara katılan 30 kadın, hazırladıkları bez çanta, kalemlik ve bileklik gibi ürünleri kırsaldaki çocuklara hediye etti.

Kaymakam Murat Karaloğlu ile Bozyaka İlkokulu'nu ziyaret eden kursiyerler, çocuklarla pasta kesti, hazırladıkları ürünleri teslim etti.

Karaloğlu, AA muhabirine, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Bir araya geldikleri çocuklara kitap dağıttıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Dikiş nakış kursunda üretilen kalemlik ve bez çantalarını çocuklarımıza ulaştırdık. Bunun yanında ana sınıfı öğrencilerine materyal ve oyun grupları verdik. Çocukların mutluluğu her şeye değer. Proje kapsamında her hafta bir okulumuzu ziyaret edeceğiz. Emeği geçen kadın kursiyerlere teşekkür ederim."