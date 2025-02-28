Van'da "Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı"nın tanıtımı yapıldı
–Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'25) tanıtım toplantısı yapıldı.
–Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'25) tanıtım toplantısı yapıldı.
Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geleceğine yön verecek önemli bir buluşmanın tanıtım toplantısında bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Fuarın Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt ve Bitlis üniversitelerinin iş birliğiyle düzenleneceğini belirten Şevli, şunları kaydetti:
"DAKAF, yalnızca bir kariyer etkinliği değil, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunda kritik bir köprüdür. Geçtiğimiz yıl üniversitemizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlediğimiz DAKAF'24, 50 binden fazla ziyaretçi, 200'den fazla kamu ve özel sektör katılımı olmuştu. İlimizde şimdiye kadar gerçekleştirilen en prestijli ve en yoğun katılımlı fuar olmanın yanı sıra gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu başarı, bizlere gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdi."
Fuarın, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlayacağını ifade eden Şevli, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, 'Yetenek Her Yerde' temasıyla ve 'Sizin İşiniz Bizim İşimiz' sloganıyla yola çıktığımız DAKAF'25, gençlerimizin iş dünyasına adım atmalarını sağlayacak. Fuarımız, bölgedeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, iş dünyasıyla gençlerimiz arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor." dedi.
Fuarda mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, kariyer sohbetleri ve çeşitli yarışmaların düzenleneceğini dile getiren Şevli, "Öğrencilerimiz iş dünyasının dinamiklerini yakından tanıyacak. Aynı zamanda işverenlerimiz, nitelikli insan kaynağına doğrudan ulaşarak, gençlerimizin kariyer yolculuklarında rehberlik edecek önemli iş birliklerine imza atacaklardır." diye konuştu.
Van YYÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş ise "Bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin iç dünyasıyla tanışmaları, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe dair hedeflerini belirlemeleri açısından oldukça büyük öneme sahip. Bu fuarlar aynı zamanda işverenler ile gençleri bir araya getirerek karşılıklı fayda sağlaması açısından da önem arz ediyor. Bu fuar sadece bir etkinlik değil. Bölgenin kalkınması, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için atılan önemli bir adımdır." diye konuştu.
Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkari, Iğdır, Muş ve Siirt üniversitelerinin rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.
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