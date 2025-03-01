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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:00
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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Erciş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliklerine bağlı görevlilerce takibe alınan araç, Balık Bendi Uygulama Noktası'nda durduruldu.

        Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Göçmenlerin işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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