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        Van'da otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:08
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        Van'da otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        İhbar üzerine, durdurulan otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yapan sürücü gözaltına alındı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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