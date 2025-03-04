Van'da otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İhbar üzerine, durdurulan otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yapan sürücü gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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