Van'da farklı suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı

24 bin 12 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şubatta 28 bin 185 kişinin sorgusu yapıldı.

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