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        Van'da farklı suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:02
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        Van'da farklı suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şubatta 28 bin 185 kişinin sorgusu yapıldı.

        24 bin 12 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 69'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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