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        Van'da geçen ay 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:45
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        Van'da geçen ay 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 1-28 Şubat'ta Başkale, Edremit, Gevaş, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde 52 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 5 kilo 200 gram eroin, 105 kilo 548 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 529 gram skunk, 10 gram esrar ve 961 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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