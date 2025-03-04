Van'da geçen ay 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, 1-28 Şubat'ta Başkale, Edremit, Gevaş, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde 52 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 5 kilo 200 gram eroin, 105 kilo 548 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 529 gram skunk, 10 gram esrar ve 961 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.