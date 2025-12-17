Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da jandarma ekiplerinden özel gereksinimli bireyler için etkinlik

        Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da jandarma ekiplerinden özel gereksinimli bireyler için etkinlik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

        Merkezin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, narkotik dedektör köpeği "Vatoz" ile çay ve tütün tespit köpeği "Fikir"le yapılan gösteriler beğeniyle izlendi.

        Özel gereksinimli bireylerle halay çekerek onları sevindiren jandarma ekipleri, öğrencilerle ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

        Merkezin müdürü Sadık İşler, AA muhabirine, jandarmanın anlamlı bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

        Ekiplere teşekkür eden İşler, "Kuruluşumuzun sakinleri burada eğitimli köpeklerle güzel vakit geçirdi. Jandarma ile halay çekip eğlendiler. Güzel bir ortam oldu. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

        Öğrencilerden Bengisu Özden ise "Bugün çok eğlendik. Çok mutlu olduk. Asker ağabeylerimiz gösteri yaptılar. Halay çektik, köpeklerle oynadık. Çok eğlendik." diye konuştu.

        Öğrenci Ahmet Koç da "Çeşitli oyunlar oynadık. Jandarma ekipleri bizi eğlendirdi. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti

        Benzer Haberler

        Van ve Bitlis'te 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van ve Bitlis'te 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da kardan kapanan 90 yerleşim yeri yolundan 55'i açıldı
        Van'da kardan kapanan 90 yerleşim yeri yolundan 55'i açıldı
        Yenidoğan bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Yenidoğan bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Van'da Dünya Gönüllüler Günü kutlandı
        Van'da Dünya Gönüllüler Günü kutlandı
        'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' yapıldı
        'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' yapıldı
        Çatak'ta dağ keçileri görüntülendi
        Çatak'ta dağ keçileri görüntülendi