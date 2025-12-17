Van'da jandarma ekiplerinden özel gereksinimli bireyler için etkinlik

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

Merkezin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, narkotik dedektör köpeği "Vatoz" ile çay ve tütün tespit köpeği "Fikir"le yapılan gösteriler beğeniyle izlendi.

Özel gereksinimli bireylerle halay çekerek onları sevindiren jandarma ekipleri, öğrencilerle ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

Merkezin müdürü Sadık İşler, AA muhabirine, jandarmanın anlamlı bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden İşler, "Kuruluşumuzun sakinleri burada eğitimli köpeklerle güzel vakit geçirdi. Jandarma ile halay çekip eğlendiler. Güzel bir ortam oldu. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerden Bengisu Özden ise "Bugün çok eğlendik. Çok mutlu olduk. Asker ağabeylerimiz gösteri yaptılar. Halay çektik, köpeklerle oynadık. Çok eğlendik." diye konuştu.