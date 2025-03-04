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        Kardan kapanan kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması

        VAN'da geçen hafta yağan kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle ve mezra yolları açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:10
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        Kardan kapanan kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması
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        VAN'da geçen hafta yağan kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle ve mezra yolları açıldı. Kapalı kalan 1 mahalle ve 7 mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

        Van'da geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 85 mahalle ve mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Başkale, Çaldıran ve Saray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları, yapılan çalışmalarla açıldı. Bahçesaray ilçesine bağlı 4 mezra ile Başkale'ye bağlı 1 mahalle ve 2 mezra yolunun açılması için de ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Yetkililer, 13 ilçede şu ana kadar 6 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldığını, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen çalışmaların aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi.

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