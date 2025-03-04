Van'da geçen ay 416 araç trafikten menedildi

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan denetimlerde 416 araç trafikten menedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılması, emniyet kemeri takma oranının yükseltilmesi amacıyla 1-28 Şubat'ta 11 bin 72 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aynı dönemde yapılan denetimlerde ise 53 bin 946 araç kontrol edildi, 2 bin 497 sürücü ve araca 8 milyon 905 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 26 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 416 araç trafikten menedildi.​​​​​​​