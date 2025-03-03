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        Van'da fırın ve tandır evleri denetlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki fırın ve tandır evlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:08
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        Van'da fırın ve tandır evleri denetlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki fırın ve tandır evlerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, gıda mühendisleri eşliğinde fırın ve tandır evlerinde denetim yapan ekipler, ekmeklerin gramajını, maske ve eldiven kullanımını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

        Ayrıca ürünlerin, son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel temizliği, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetleyen ekipler, yönetmeliklere uygun davranmayan işletme sahiplerini uyardı.

        Ekipler, kent genelinde ramazan boyunca denetimlere devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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