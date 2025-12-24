Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da sivri sinek türlerine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:28
        Van Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, kış aylarında sivrisineklerin barınma ve üreme ihtimali bulunan alanlarda çalışma yürütüyor.

        Ekipler, rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri, köprü altları ve fosseptik çukurları da dumanlama yöntemiyle ilaçlıyor.

        Mevsim boyunca devam edecek ilaçlama çalışmalarıyla sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılarak yaz aylarında popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor.

