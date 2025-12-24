Van'da sivri sinek türlerine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Ekipler, rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri, köprü altları ve fosseptik çukurları da dumanlama yöntemiyle ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, kış aylarında sivrisineklerin barınma ve üreme ihtimali bulunan alanlarda çalışma yürütüyor.

