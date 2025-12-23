Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı

Van'da bu yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ünün sigarayı bırakması sağlandı.

Sağlık Bakanlığının destekleriyle Van'da bu yıl koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen sigara ile mücadele çalışmalarından olumlu sonuç alındı.

Kent genelindeki sigara bırakma poliklinikleri, mobil timler ve saha çalışmaları sayesinde yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Van'ın 13 ilçesinin 11'inde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini söyledi.

Bu yıl içinde polikliniklere 2 bin 614 kişinin başvurduğu bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

"Bunların 1800'üne sigara bırakma ilacı verildi. Tedaviye uyumu yüksek olanların yüzde 40'ı sigarayı tamamen bıraktı. Böylece ilimizde yaklaşık 800 vatandaşımız sigaraya veda etti. Yerinde hizmet anlayışıyla kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmelerde sigara bırakma eğitimleri verdik. Talep edilen kurumlara giderek destek sağladık."