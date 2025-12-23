Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı

        Van'da bu yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ünün sigarayı bırakması sağlandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:01
        Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
        Van'da bu yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ünün sigarayı bırakması sağlandı.

        Sağlık Bakanlığının destekleriyle Van'da bu yıl koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen sigara ile mücadele çalışmalarından olumlu sonuç alındı.

        Kent genelindeki sigara bırakma poliklinikleri, mobil timler ve saha çalışmaları sayesinde yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı.

        İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Van'ın 13 ilçesinin 11'inde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini söyledi.

        Bu yıl içinde polikliniklere 2 bin 614 kişinin başvurduğu bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

        "Bunların 1800'üne sigara bırakma ilacı verildi. Tedaviye uyumu yüksek olanların yüzde 40'ı sigarayı tamamen bıraktı. Böylece ilimizde yaklaşık 800 vatandaşımız sigaraya veda etti. Yerinde hizmet anlayışıyla kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmelerde sigara bırakma eğitimleri verdik. Talep edilen kurumlara giderek destek sağladık."

        Mobil timlerin sahada aktif görev yaptığını anlatan Tosun, ekiplerin iş yerlerini gezerek sigaranın zararlarını anlattığını, bırakmak isteyenlerin polikliniklere ve mobil araçlara yönlendirildiğini belirtti.

        Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimlerinin devam ettiğini dile getiren Tosun, "Bu yıl 17 bin 744 kapalı alan denetimi gerçekleştirdik. Kurallara uymayan 257 işletmeye cezai işlem uygulandı. Amacımız ceza değil, kapalı alanlarda sigara içilmemesini sağlamak." dedi.

