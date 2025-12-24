Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Koruma altındaki Van kedileri bu yıl 120 yavru doğurdu

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 120 yavru dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruma altındaki Van kedileri bu yıl 120 yavru doğurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 120 yavru dünyaya getirdi.

        Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle diğer türlerinden ayrılan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Üniversite yerleşkesindeki Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedilerinin orijinal formuna yakın olanların sayısı da merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarla artırılıyor.

        Kedilerin sahiplendirilmesine yönelik projenin devam ettiği merkezde, kısa süre önce tamamlanan üçüncü parti doğumlarla bu yıl 120 yavru dünyaya geldi.

        Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkezdeki kedilerin yılda 3 sezon şeklinde doğum yaptığını söyledi.

        Üçüncü sezon doğumlarıyla bu yıl 100'ü orijinal 120 yavru kedi elde etiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Merkez olarak 2025 için belli hedefler koymuştuk ve bu hedefler doğrultusunda bütün yıl boyunca programımızı uyguladık. 2025'te merkezimizde orijinal olduğunu düşündüğümüz annelerden 40 tanesini çiftleştirme imkanımız oldu ve bunlardan da 120'ye yakın yavru elde ettik. Bu 120 yavrunun da 100 tanesi orijinal yavru olarak değerlendirildi. Bu 100 kedinin içinde de 15'i tek göz. Bu da tek göz dediğimiz bir gözü turkuaz bir gözü de kehribar olan kedilerde neslin yok olma tehlikesinin devam ettiği anlamına geliyor çünkü onlar çok az doğuyor ve bunların merkezde çoğaltılmasına çalışılıyor. İki gözü kehribar ya da iki gözü turkuaz olanlarda nispeten daha iyi durumdayız ama tek göz kedilerde sıkı koruma politikamız devam ediyor."

        - "Daha kaliteli yavru elde edilmesi çalışmalarına devam edeceğiz"

        Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalara 2026'da da aynı şekilde devam edeceklerini anlatan Kaya, geçen seneye göre yüzde 16'lık artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

        Gelecek yıl bu oranın üstüne çıkmaya çalışacaklarını vurgulayan Kaya, "Van kedileri ile ilgili yapılan her çalışmanın bir önceki seneden daha kaliteli olmasını, daha kaliteli yavru elde edilmesini amaçlıyoruz. Bu sene daha fazlasını kendimize aldık. Sahiplendirmeyi daha düşük düzeyde tuttuk. 60'a yakın bir sahiplendirme yaptık. O nedenle 40 tanesi bize kaldı. Kedilerin orijinalliği arttıkça biz de kendi payımızı arttırıyoruz." diye konuştu.

        - "Her evde bir Van kedisi olsun istiyoruz"

        Van kedilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, Türkiye'nin her yerinden hayvanseverlerin kendilerine ulaştığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Amacımız her evde, halkın elinde bir Van kedisi olsun. O nedenle her sene 100 yeni aileye sahiplendirme gibi bir hedefimiz var ve biz her sene bu hedefimizi tutturmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde iyi bakacağına ve bir sıkıntı yaşamayacağına inandığımız ailelere bu sahiplendirmeyi yapıyoruz. En az 600-700 aileye bu şekilde sahiplendirme yapmış olduk. Hepimizin Van kedisinin neslini korumak için mücadele etmemiz, çalışmalara destek olmamız gerekiyor. Sadece merkezimizin gayretleriyle yetinmememiz lazım. Her vatandaşın çok ender ve sayılı bir tür olan Van kedisinin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için üzerine sorumluluk düşüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Van'da Sibirya soğukları: Sıhke Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Van'da Sibirya soğukları: Sıhke Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Van semalarında yılın son hilal manzarası
        Van semalarında yılın son hilal manzarası
        Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
        Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
        Van'da sigara bırakma polikliniklerinde 800 kişi sigarayı bıraktı
        Van'da sigara bırakma polikliniklerinde 800 kişi sigarayı bıraktı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar fırında "Van Kıymalısı" hazırladı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar fırında "Van Kıymalısı" hazırladı
        Van'da "2. Uluslararası Van AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi
        Van'da "2. Uluslararası Van AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi