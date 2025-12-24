Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale'de kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi

        Van'ın Başkale ilçesinde Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.12.2025 - 16:06
        Başkale'de kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi
        Van'ın Başkale ilçesinde Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen sergide, ilçenin dört mahallesinde Kaymakamlığa bağlı faaliyet gösteren merkezlerdeki kursiyerlerin ürünleri yer aldı.

        Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, katılımcılara ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erdoğan, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Kursiyerlere belgelerinin takdim edildiği sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

        Açılış programına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Murat Özdemir, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

