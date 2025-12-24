Vanspor'da hedef ligde keyif veren futbol oynamak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Vanspor'un öncelikli hedefi ligin keyif veren, konuşulan bir takımı olmak. Bu yolda ilk adımı attık. Bunu başarabilirsek, gerisi zaten kendiliğinden gelir." dedi.

Korkmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Eminevim Ümraniyespor maçıyla daha farklı bir formasyon ve stratejiyle oynayan bir takım hedeflediklerini söyledi.

Değişime ayak uyduran bir takım gördüğünü belirten Korkmaz, "Eminevim Ümraniyespor maçından sonra da skora rağmen çok mutlu ve ümitli olduğumu söylemiştim. Puantajdaki yeri gereği Vanspor'a geldiğimiz gün belki zihinlerde korkular tetiklenmiş olabilirdi ancak ben asla bunu düşünmedim. Geldiğim günden itibaren de düşünmedim. Takımın, karakterli oyunculardan ve bazı bölgelerde karakteristik futbolculardan kurulu olduğunu daha ilk 2-3 antrenmanda gördük." diye konuştu.

Ümraniyespor maçı sonrası mental, fiziksel ve taktik olarak daha da güçlendiklerini aktaran Korkmaz, bu maçın ilk yarısının bu sezon bir takımın başka bir takıma karşı oynadığı en üstün ilk yarılardan biri olduğunu dile getirdi.