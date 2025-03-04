Van'da kurulan patoloji laboratuvarıyla hastalıklar daha erken teşhis ediliyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde kurulan Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Van'ın yanı sıra 8 ilden gönderilen numuneler incelenerek, kanser başta olmak üzere birçok hastalık daha erken teşhis ediliyor.

Merkez bünyesinde 29 Kasım 2024'te açılan ve bir profesör, 5 öğretim üyesi ile 11 sağlık teknikerinin görev yaptığı, son teknolojik cihazlarla donatılan laboratuvarda, günde yaklaşık 120 numune inceleniyor.

Van'ın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Muş, Ağrı, Şırnak, Siirt, Iğdır ve Kars'tan özel kaplarla laboratuvara getirilen dokular, kayıt işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

Görevliler tarafından analizi yapılan, cihazlara yüklenen numunelerin sonuçları, uzmanlarca değerlendirildikten sonra sisteme yükleniyor.

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı sayesinde hastalardan alınan örnekler başka hastanelere gönderilmeden incelenerek özellikle kanser tedavisinde hayati önem taşıyan erken teşhis imkanı sağlanıyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, son teknolojik cihazlarla donattıkları Tıbbi Patoloji Laboratuvarını bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van ve bölge için çok önemli olan laboratuvarın birçok hastalığın tanı ve tedavisinde etkin rol aldığını belirten Şevli, "Merkezimizde (Dursun Odabaş Tıp Merkezi) 13 ameliyathane bulunuyor. Günlük yaklaşık 110 ameliyat yapılıyor. 9 ameliyathane odası daha kazandıracağız. Haliyle günlük ameliyat sayımız iki katına çıkacak. Bu da daha fazla numune demek. Çağın şartlarına uygun, son teknolojik mikroskoplar ve tıbbi cihazlarla donatılan, modern ve büyük bir laboratuvar kurarak Patoloji Ana Bilim Dalımızı güçlendirdik." dedi.

Tedavide erken tanının önemine değinen Şevli, "Laboratuvarımızda kötü huylu tümörlerin tespit edilmesiyle hastaların tedavisine hızlıca başlanıyor. Yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyoruz. Tıbbi Patoloji Laboratuvarımızda hasta numunelerinin kısa sürede sonuçlanması hayati önem taşıyor. Tıp fakültemizin akademik kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda öğretim görevlisi var. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.