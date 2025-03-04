Van'da düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakandı
Van'da İl Jandarma Komutanlığınca, gerçekleştirilen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.
Van'da İl Jandarma Komutanlığınca, gerçekleştirilen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda,1-28 Şubat'ta Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen 177 operasyonda 197 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda,13 kilo tütün, 507 kilo çay, 9 cep telefonu, 109 eski eser, 35 bin 453 paket sigara, 8 bin litre akaryakıt, 240 tıbbi ilaç, 2 bin 400 mutfak eşyası ve 646 gözlük ele geçirildi.
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