Van'da düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakandı

Van'da İl Jandarma Komutanlığınca, gerçekleştirilen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda,1-28 Şubat'ta Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen 177 operasyonda 197 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda,13 kilo tütün, 507 kilo çay, 9 cep telefonu, 109 eski eser, 35 bin 453 paket sigara, 8 bin litre akaryakıt, 240 tıbbi ilaç, 2 bin 400 mutfak eşyası ve 646 gözlük ele geçirildi.