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        AK Parti Van Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

        AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:50
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        AK Parti Van Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması
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        AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, parti binasında yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

        Kadınların, ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilmeleri için kadınlar gününün mücadelelerinin bir sembolü olduğunu belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır.' der. Bu anlayışla, AK Parti olarak bizler, kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz."

        AK Parti hükümetleri dönemiyle kadınların istihdam oranının artarak devam ettiğini dile getiren Alpaslan, "Yasaklar tarihe gömüldü. 81 ilde açılan üniversiteler sayesinde kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002'de bugüne hızla yükseliyor." diye konuştu.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programın ardından partisinin kadın teşkilatını ziyaret ederek, partililere çiçek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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