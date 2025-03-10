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        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:51
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        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 68 bin 510 kişi ile 60 bin 324 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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