Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aradan sonra başladı; yolcular çiçeklerle karşılandı

VAN-Tahran yolcu treni seferleri 5 yıl aradan sonra başladı. Tahran'dan gelen 200 kişiden oluşan ilk yolcular, Van Tren Garı'nda Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ve protokol tarafından gül ve çiçeklerle karşılandı.

Türkiye ile İran arasındaki turizm potansiyelinin genişlemesi için İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treni seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başlandı. Trenin, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edeceği belirtildi. Dün Türkiye saati ile 12.35'te İran'ın başkenti Tahran’dan hareket eden yolcu treni, bugün saat 11.30'da Van Tren Garı’na ulaştı. 7 vagon ve 280 kapasiteli trenle gelen 200 İranlı yolcuyu, Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve bazı STK temsilcileri karşıladı. Trenden inen yolculara Vali Balcı ve diğer protokol üyeleri gül ve çiçek verildi. Karşılamadan memnun kalan İranlı turistler, trenle yolculuk yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

5 YIL ARADAN SONRA İLK SEFER

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, 5 yıl aradan sonra İran ile Türkiye arasında yolcu taşımacılığının başladığını belirterek, “Demir yolu iş birliği ile İran'la Türkiye arasında sadece yolcu taşımacılığı değil, kültürel anlamda da çok farklı birbirlerine katkı sağlayacak bir süreç olacak. Geçmişte İran ile Türkiye arasında 10 bine yakın yolcu taşımacılığı yapılmış. Bu projeyi tekrar başlatmış olmak ne kadar rasyonel olduğunu ne kadar gerçekçi olduğunu, böyle bir kültürel alışverişin olduğunu, böyle bir yolculuk ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bugün onun tekrar başlama günü. Onun için çok mutluyuz. 280 kapasiteli bir yolcu treni 7 vagondan oluşuyor. 22 saatlik bir yolculukla bin 70 kilometrelik bir yol katedildi. İnşallah devam ederek bu tür taşımacılığın artacağını bekliyoruz. Haftada iki sefer olacak. Tahran'dan Van'a yapılan ilk seferde 22 saat sürdü. Özellikle Tahran tarafında, İran tarafında çok ciddi bir karşılığı var bu yolculuğun. Biletler internet üzerinden, gişelerden hem İran tarafından hem Türkiye tarafında satışa sunulmuş durumda. İyi bir talep olduğunu da gözlemliyoruz. İsteyen herkes biletlerini çok rahat, oturduğu yerden, mobil versiyonuyla, internet ortamında çok rahat alabilir” dedi.