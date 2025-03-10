Van'da lokanta ve restoranlar denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, lokanta ve restoranlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı nedeniyle halk sağlığı konularında denetimlerini sıklaştırdı.

Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla iftar öncesi lokanta ve restoranlar denetlendi.

İşletmelerde hijyen kuralları, gıda güvenliği, fiyat tarifesi ve ruhsatları kontrol eden ekipler, bazı işletmeleri uyardı, bazı işletmelere de cezai işlem uyguladı.