Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Yeşilay ve Kızılay iş birliğinde programlar düzenlendi

        Van'da Yeşilay ve Kızılay şubeleri iş birliğince programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Yeşilay ve Kızılay iş birliğinde programlar düzenlendi
        ABONE OL

        Van'da Yeşilay ve Kızılay şubeleri iş birliğince programlar düzenlendi.

        Yeşilay Van Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yeşilay ve Kızılay Van şubesince konser düzenlendi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, sevilen şarkılar ve türküler seslendirildi.

        Ayrıca, Genç Yeşilay, Kızılay ve Kadem toplulukları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı (TEGV) ziyaret etti.

        Gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynadı, oyuncak hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı
        Van'da lokanta ve restoranlar denetlendi
        Van'da lokanta ve restoranlar denetlendi
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aradan sonra başladı; yolcular çiçeklerle k...
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aradan sonra başladı; yolcular çiçeklerle k...
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aranın ardından yeniden başladı
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aranın ardından yeniden başladı
        Kanyonda oluşan dev buz sarkıtlarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi
        Kanyonda oluşan dev buz sarkıtlarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı