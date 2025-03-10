Van'da Yeşilay ve Kızılay iş birliğinde programlar düzenlendi

Van'da Yeşilay ve Kızılay şubeleri iş birliğince programlar düzenlendi.

Yeşilay Van Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yeşilay ve Kızılay Van şubesince konser düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, sevilen şarkılar ve türküler seslendirildi.

Ayrıca, Genç Yeşilay, Kızılay ve Kadem toplulukları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı (TEGV) ziyaret etti.

Gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynadı, oyuncak hediye etti.