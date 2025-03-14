Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Van-Başkale kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Van-Başkale kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Güzeldere Tüneli çıkışında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AH 596 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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