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        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Van-Başkale kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:54
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        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Van-Başkale kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Güzeldere Tüneli çıkışında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AH 596 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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