Van'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı her gün farklı bir okulda etkinlik düzenliyor.

Ramazan ayının neşesini ve manevi havasını çocuklara yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu etkinliği organize ediliyor.

Etkinliğe katılan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşıyor.

Program, tüm okulları kapsayacak şekilde mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.