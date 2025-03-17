Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı her gün farklı bir okulda etkinlik düzenliyor.

        Ramazan ayının neşesini ve manevi havasını çocuklara yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu etkinliği organize ediliyor.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşıyor.

        Program, tüm okulları kapsayacak şekilde mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Van'da 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi