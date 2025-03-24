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        "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" Van'da yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesinin ev sahipliğinde "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:03
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        "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" Van'da yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesinin ev sahipliğinde "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, sektör kurulunun hem ülkenin hem şehirlerin hem de üyelerinin turizmine, ticaretine ve gelişimine katkı sağlamayı misyon edindiğini söyledi.

        Şehirler ve şubelerle ilgili farklı çalışmalarının olduğuna değinen Kundak, "Şubelerimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda hızlı reaksiyon gösterenler, hızlı yol alanlar olduğu gibi yavaş ilerleyenler de oldu. Bugüne kadar 4 senelik görev süresi içinde temas etmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Şu ana kadar 17 şubemizi ziyaret ettik. Bugün de 18. şubemizi ziyaret ediyoruz." dedi.

        Kundak, yurt dışında da önemli programlar düzenlediklerini belirterek, "Bugün yapacağımız çalışmayla raporlarımızı hazırlayacağız. İki tane yurt dışı programı yaptık ve iki programımız daha olacak. Bu da yeni kaynaklar, yeni yollar ve yeni pazarlar geliştirmektir. Yakın zamanda uluslararası konferans düzenledik. Yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla iki gün süren güçlü bir kongreydi. Buradaki arkadaşlarımızla daha sıkı diyalog halinde olup bu süreçlerde aramızda olmalarından büyük mutluluk duyacağız." diye konuştu.

        MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras ise toplantıda kentin turizmini değerlendireceklerini dile getirdi.

        MÜSİAD'ın büyük bir aile olduğunu aktaran Aras, "MÜSİAD, ülkemizin dört bir yanında, dünyada ise 85 ülke ve 99 noktada hizmet veren erdemler kuruluşudur. Bu ailenin bir parçası olan Van şubesi ise 2009 yılında kurulmuştur. Bugün önemli bir toplantıda bir araya geldik. Bugün Turizm Sektör Kurulu'nu ağırlamaktayız. Toplantımızda şehrimizin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili turizm değerlendirmelerimiz olacak. Bununla birlikte inşaat, tarım ve gıda gibi sektörler de var. Toplantıda Van'ın turizmini analiz etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılarla kentin turizmi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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