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        Van'da öğrenciler çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle üçüncü oldular

        Van'da 3 lise öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle matematik alanında yaptıkları çalışma sonucu çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:18
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        Van'da öğrenciler çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle üçüncü oldular
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        Van'da 3 lise öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle matematik alanında yaptıkları çalışma sonucu çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu.

        Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Nisan Cacim, Melike Akkoş ve Fatmanaz Zelal Aksoy, matematik öğretmenleri Ahmet Geylani Çomak danışmanlığında 24-27 Şubat tarihleri arasında Batman'da düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.

        Öğrenciler, buldukları 2 formülle, 220 proje arasında matematik alanında bölge üçüncüsü oldular.

        9. sınıf öğrencisi Melike Akkoş, matematik dersinde çokgensel sayıları incelerken araştırma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

        Çokgensellerin alanların her zaman sabit sayılara denk geldiğini ifade eden Akkoş, "Bu alanları hesaplamak için belirli bir formül yoktu. Biz de arkadaşlarımızla çalışmalara başladık ve 2 formül bulduk. Birisi üçgensel sayılar için diğeri ise çokgensel sayılar için. Bu süreçte yoğun bir çalışma sürecine girdik. Eski çalışmaları inceledik. Bu süreçte 2 formül geliştirdik. Hedefimiz projelerimizi daha da geliştirerek TEKNOFEST'e katılmak." dedi.

        Proje üzerinde 1 yıldır çalıştıklarını belirten 9. sınıf öğrencisi Cacim ise elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Üçgen yaptığımızda alanları her zaman 4 çıkıyor. Biz aslında boyutunu değiştirmiyoruz. Çokgenlerin analitik düzlemde sadece yerleri değiştiği için alanları her zaman aynı çıkıyor. Bizde bunu matematiksel bir probleme çevirdik. Üçgensel sayı dizisinin elemanlarını kullanarak yaptığımız çokgenlerimizin alanlarını bulmak için bir formül bulduk. Ardından bunu bütün çokgensel sayı dizilerinin elemanları ile oluşturduğumuz çokgenlerimizin alanları için genelledik." diye konuştu.

        Matematik öğretmeni Çomak ise her yıl TÜBİTAK proje yarışmalarına katılmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

        Bu yılda çokgensel sayıların farklı bir uygulamasıyla TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasına katıldıklarını anlatan Çomak, şunları kaydetti:

        "Çokgensel sayılar dediğimiz sayı dizileri üçgensel, dörtgensel, beşgensel, altıgensel sayı dizisi şeklinde devam ediyor. Öğrencilerimle birlikte bu sayı dizilerini nasıl kullanacağımızı tartışırken şunu fark ettik. Dizilerde yer alan elemanları biz çokgenlerimizin köşe koordinatları yapalım, köşe koordinatları yardımıyla bu çokgenlerin alanını bulalım ve formülize edelim. Bunun sonucunda literatürde olmayan 2 yeni formüle ulaştık. Başarılarından dolayı öğrencilerimi kutluyorum."

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