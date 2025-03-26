Van'da öğrenciler çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle üçüncü oldular

Van'da 3 lise öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle matematik alanında yaptıkları çalışma sonucu çokgensel sayılarla ilgili buldukları 2 formülle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Nisan Cacim, Melike Akkoş ve Fatmanaz Zelal Aksoy, matematik öğretmenleri Ahmet Geylani Çomak danışmanlığında 24-27 Şubat tarihleri arasında Batman'da düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.

Öğrenciler, buldukları 2 formülle, 220 proje arasında matematik alanında bölge üçüncüsü oldular.

9. sınıf öğrencisi Melike Akkoş, matematik dersinde çokgensel sayıları incelerken araştırma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çokgensellerin alanların her zaman sabit sayılara denk geldiğini ifade eden Akkoş, "Bu alanları hesaplamak için belirli bir formül yoktu. Biz de arkadaşlarımızla çalışmalara başladık ve 2 formül bulduk. Birisi üçgensel sayılar için diğeri ise çokgensel sayılar için. Bu süreçte yoğun bir çalışma sürecine girdik. Eski çalışmaları inceledik. Bu süreçte 2 formül geliştirdik. Hedefimiz projelerimizi daha da geliştirerek TEKNOFEST'e katılmak." dedi.