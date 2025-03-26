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        Van'da bayram öncesi işletmeleri yönelik denetimler sürüyor

        Van'da zabıta ekiplerinin bayram öncesinde işletmeleri yönelik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:39
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        Van'da bayram öncesi işletmeleri yönelik denetimler sürüyor
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        Van'da zabıta ekiplerinin bayram öncesinde işletmeleri yönelik denetimleri devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla tatlı, pasta, şekerleme ve lokum imalathanelerine yönelik denetim yapıldı.

        Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi.

        Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan işletmeler uyarıldı, daha önceki denetimlerde uyarıları dikkate almayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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