Van'da bayram öncesi işletmeleri yönelik denetimler sürüyor

Van'da zabıta ekiplerinin bayram öncesinde işletmeleri yönelik denetimleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla tatlı, pasta, şekerleme ve lokum imalathanelerine yönelik denetim yapıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi.

Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan işletmeler uyarıldı, daha önceki denetimlerde uyarıları dikkate almayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.