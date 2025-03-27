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        Van Gölü'ndeki çekilme balıkçıları zor durumda bıraktı

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde, beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle su seviyesinin düştüğü Van Gölü'nde balıkçı tekneleri barınaktan çıkmakta zorluk yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:53
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        Van Gölü'ndeki çekilme balıkçıları zor durumda bıraktı
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde, beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle su seviyesinin düştüğü Van Gölü'nde balıkçı tekneleri barınaktan çıkmakta zorluk yaşadı.

        Son yıllarda yağışların azalması ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilme, kışın beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle devam ediyor.

        Kıyıda yaşanan çekilme nedeniyle Erciş ilçesindeki balıkçı barınağında tekneler, kıyıya yanaşmakta ve barınaktan çıkmakta güçlük çekti.

        Suyun iyice çekildiği kıyılarda kayalıklara sürtünme nedeniyle taban ve pervanelerinde hasar oluşan bazı tekneler, vinçle iskeleye çıkarıldı.

        Balıkçılar, teknelerin demirlendiği barınakta önceki yıl yürütülen derinleştirme ve temizlik çalışmasının bu sene de yapılmasını talep etti.

        - "Su seviyesi düşmeye devam ediyor"

        Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, yağış miktarının Van Gölü'ndeki su seviyesinde belirleyici olduğunu söyledi.

        Yağışların mevsim normallerinin altına düştüğü dönemlerde gölde küçülmenin yaşandığını belirten Akkuş, "Bu yıl şubatta maalesef tablo çok korkutucu. Çünkü şubatta yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 60'ından daha fazla bir düşüş gösterdi. Yani geçtiğimiz yıl şubatta düşen her 10 damla yağışa karşı bu yıl şubatta 4 damla yağış düştü. Hal böyle olunca Van Gölü'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor." dedi.

        Ülkenin balık ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı gölde her yıl 10 bin ton inci kefalinin avlandığını ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

        "Havzada 30 bine yakın insan balıkçılıktan direkt veya dolaylı olarak geçimini sağlıyor. Göl çekildiği zaman maalesef balıkçı limanları kullanılmaz hale geliyor. Limana teknelerin girmesi ve limandan teknelerin çıkması mümkün değil. Su çekildikçe limandaki tekneler tabanda yer alan kayalara oturuyor. Hal böyle olunca havzadaki balıkçılık tehlikeye giriyor. Bu nedenle ya limanların yerini değiştireceğiz ya da dip temizliğiyle limanları tekrar kullanılabilir hale getirileceğiz."

        - "Teknelerimiz limana giriş yapamıyor"

        Gölde 25 yıldır balıkçılık yapan Adem Çalışır ise "Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu liman artık karada kaldı. Teknelerimiz limana giriş yapamıyor. Sürekli taşa değiyor ve pervanelerimiz kırıldı. Mağdur durumdayız. Av yasağının başlamasına 20 gün var ama sezonu kapatmak zorunda kaldık." diye konuştu.

        Balıkçı Mehmet Şirin Demir de "Teknelerimiz karaya oturmuş. Limandan çıkaramıyoruz. Teknelerimizi mecburen bakıma aldık. Yetkililerden farklı bir yere yeni bir liman yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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