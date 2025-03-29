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        Tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler ekonomik hareketliliği artırdı

        NEVZAT UMUT UZEL - Komşu ülkeyle en uzun sınır hattının bulunduğu Van, Ramazan Bayramı tatili için İran'dan gelen binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:17
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        Tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler ekonomik hareketliliği artırdı
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        NEVZAT UMUT UZEL - Komşu ülkeyle en uzun sınır hattının bulunduğu Van, Ramazan Bayramı tatili için İran'dan gelen binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

        Nevruz ve Ramazan Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler, tren ve kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

        Gündüz tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezen İranlılar, akşam da alışveriş yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

        Yaptıkları alışverişle mağaza, lokanta ve alışveriş merkezlerini hareketlendiren İranlılar, kent turizmi ve ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor.

        Ocaktan bu yana 149 bin İranlı turistin geldiği ilde konaklamada sıkıntı yaşanmaması için bazı tedbirler alındı.

        - "Hedefimiz 1 milyon turisti ağırlamak"

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, İranlı turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Turist hareketliliğinin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Çeliktaş, şunları kaydetti:

        "Sınır kapımız sayesinde İranlılar ekonomimizin can damarı oluyorlar. Geçen yıl 720 bin İranlı turist kentimizi ziyaret etmişti. Bu yıl ise hedefimiz 1 milyon turisti ağırlamak. İran'da tatiller başladı ve turistler şehrimize akın ediyor. Biz de Van Alışveriş Festivali (Van Shopping Fest) düzenledik. İranlı turistler güzel alışveriş yapıyor. Turistlerin daha fazla vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Böylece kentin ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyorlar. Tren seferleri sayesinde daha fazla turist gelmeye başladı. Pandemi nedeniyle tren seferleri kapatılmıştı. Bir ay önce tren seferleri başladı. Haftada 2 seyahat gerçekleşiyor. Bu da kente daha fazla turistin gelmesini sağlıyor."

        Esnaf Fatih Aydın ise "İş yerimizde İranlıların pos cihazını kullanıyoruz. Daha rahat iletişim kurabilmek için dillerini öğrenmeye gayret gösteriyoruz. Bu sayede Farsça konuşmayı öğrendim. Arkadaşlarım da öğrenmeye çalışıyor. İranlı turistleri elimizden geldikçe güzel karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Bu şehri çok seviyoruz"

        Nevruz ve Ramazan Bayramı tatili için Van'a geldiğini anlatan İranlı Abdullah Kebiri de "İran'da 15 günlük tatilimiz var. Buraya alışveriş yapmaya ve güzel vakit geçirmeye geliyoruz. Bu şehri çok seviyoruz. Van halkı bize iyi davranıyor. Otellerde ve alışveriş yerlerinde bizim için güzel imkanlar sağlanıyor." diye konuştu.

        Trenle Van'a gelen İranlı Hamed Filo ise "Buraya tatil için geldim. Kaldığım sürede bol bol alışveriş yaptım. Her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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