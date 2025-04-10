Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın açılışına katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte nice kardeşlik şarkılarını bu topraklarda söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Bakan Kacır, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Projelerin sergilendiği salonda stantları dolaşan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hayati Çavuş'tan bilgi alan Kacır, öğrencilere "Aziz Sancar'ın Hayatı ve Bilimi" adlı kitabı dağıttı.

Daha sonra Tuşba ilçesine geçerek Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'25) açılışına katılan Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuarın, bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi, genç istihdamının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin çağlar boyunca her seferinde sınırlarını aşarak yeni eşiklere ulaştığını belirten Kacır, tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna evrilen bu süreçte fiziksel varlıklardan ziyade bilginin, teknolojinin ve inovasyonun ekonomik gücün merkezine oturduğunu vurguladı. - "Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor" Bu tabloda insan kaynağının en değerli sermaye olduğu bilinciyle hareket eden ve yetenek gelişimini stratejik bir öncelik haline getiren ülkelerin, geleceğin liderleri olacağını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti: "Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak birçok gelişmiş ülkeye kıyasla 10-15 yaş daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz, bu demografik avantajı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin temel dayanağı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için attığımız her adımın odağına insan kaynağımızı yerleştirerek son 22 yılda büyük işler başardık. Türkiye'yi, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükselttik. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik. 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı TOGG'la gerçeğe dönüştürdük. Artık imkansız zannedileni Türkiye'nin girişimcileri başarıyor, Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor."

Elde ettikleri tarihi kazanımların devamını getirerek gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kacır, "Biliyoruz ki günümüz dünyasında teknolojik dönüşüme öncülük yapan ve yön veren esasen gençlerdir. Bu anlayışla, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşlarda tanışabileceği iklimi inşa ediyoruz. 2018'den bu yana yurdun dört bir yanında düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle gençlerimize 'fikirden ürüne' giden yolları açıyor, özgün ve milli teknolojiler üretme kabiliyetlerimizi daha da artırıyoruz." diye konuştu. - "İşbirliği ve üretkenliği teşvik eden mekanlar oluşturacağız" Kacır, 81 ilin tamamında kurdukları Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, gençlere bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını sonuna kadar açtıklarını dile getirdi. Bilim merkezleri, bilim söyleşileri ve bilim fuarları, bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarıyla bilim kültürünü güçlendirdiklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla, teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. Üniversitelerimizde teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge'den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu'nu TÜBİTAK eliyle kuruyoruz. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 Milli Teknoloji Atölyesi'yle bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu her türlü makine, teçhizat ve malzemeyi bir arada sunacağız." - "Bu bölgeyi hak ettiği konuma taşıdık" Gençlerin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önemli bir diğer hususun da iş hayatına atıldıklarında hayalleriyle ve hedefleriyle örtüşen bir çalışma ortamına sahip olmaları olduğunu söyleyen Kacır, bu bakımdan kariyer fuarlarını gençlerin gelecek projeksiyonlarını şekillendirmek için ilk temas noktalarından biri olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Bu yıl 200'den fazla kamu ve özel sektörden paydaşla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın kısa sürede bölge gençlerinin geleceklerini şekillendirmesi için yetkin bir adres haline geldiğinin altını çizen Kacır, şöyle konuştu: "Fuar, aynı zamanda bölgede yatırımları bulunan ve bölgeye yatırım planlayan öncü firmalarımız için de gençlerimizle bir tanışma vesilesi oldu. Son 22 yıldır 'Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü' şiarıyla bölgemizde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyaseti hamdolsun meyvelerini veriyor. Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzide toprakları, bu bölgeyi hak ettiği konuma taşıdık. Yıllar yılı hizmetten mahrum bırakılmış Doğu Anadolu'yu yatırımın, üretimin, istihdamın çekim merkezi haline getirdik. Bu dönemde bölgede yer alan illerimizde 4 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 20'ye çıkardık. Sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 2 bin 500 hektardan 6 bin 300 hektara yükselttik. OSB'lerimizde 65 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Yatırım teşviklerimizle 556 milyar lira yatırımın, 317 bin istihdamın önünü açtık. 6 bin 553 yatırıma destek olduk. Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen, 5 teknopark, 7 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezini Doğu Anadolu'ya kazandırdık."

- "Kardeşlik şarkılarını bu topraklarda söylemeye devam edeceğiz" Bölgedeki her bir gencin potansiyelini keşfetmesi adına onlara her türlü imkanı sunmayı sürdüreceklerini kaydeden Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı: "Van Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle yapılan işbirliği doğrultusunda şehrimizdeki okulları, kütüphaneleri 758 binden fazla TÜBİTAK bilim kitabıyla buluşturduk. Bu salonda yarınlarımızın umudu olarak, bir inci tanesi misali parlayan gençlerimiz de büyük ve güçlü Türkiye yolunda kilit rol oynayacak, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleridir. İnanıyorum ki gençlerimiz, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa edecekler. Türkiye Yüzyılı'nda, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın yarım kalmış hikayelerini tamamına erdirecek, ortaya koydukları çabayla, inanmışlık ve adanmışlıkla devralacağı mirası daha da ileriyle taşıyacaklar. Terörsüz Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte nice kardeşlik şarkılarını bu topraklarda söylemeye devam edeceğiz."

- "Yapılan yatırımlar Vanlı gençlere büyük katkı sağlayacak" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'nin her alanda ilerlediğini belirten Balcı, "Hizmet için mazeret üretmeden, yorulmadan aşkla çalışıyoruz. Eğitimden altyapıya, sağlıktan tarım ve hayvancılığa, sanayiden teknolojiye kadar birçok önemli çalışmaya imza atıyoruz. Yapılan yatırımlar Vanlı gençlere büyük katkı sağlayacak. Mühim olan ekonomik ve sosyal gelişmeyle insan gücünün açığa çıkartılmasıdır. Türkiye'nin olduğu gibi Van'ımızın da hemşehrilerimizin de önü açık." dedi. - "Bugün dünyada güç dengeleri değişiyor" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da amaçlarının Türkiye'nin dört bir köşesindeki gençlerin bilgiye, teknolojiye, dijital geleceğe eşit şekilde erişebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Teknolojide fırsat eşitliği olmadan kalkınmanın olamayacağını söyleyen Karagözoğlu, "Bugün dünyada güç dengeleri değişiyor. Bu güç artık petrol rezervleriyle, doğal kaynaklarla, toprak büyüklüğüyle ölçülmüyor. Bizim yeni ölçü birimimiz bilgi. Günümüzde güç, veriyi yönetenin, teknolojiyi geliştirenin, bilgiyi işleyenin elinde. Bilgiye sahip olan, geleceğe de sahip oluyor. Kodlama bilen, siber güvenliği bilen, yapay zeka geliştiren, büyük veriyi analiz edebilen bireyler, artık sadece birer çalışan değil, oyunun kuralını belirleyen kişiler haline geliyor." şeklinde konuştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKAF'25'e 200'ün üzerinde kurum ve firmanın katıldığını söyledi. Bölgedeki gençlerin en iyi şekilde yetiştirmelerini, hayallerine kavuşmalarını sağlamayı bir görev olarak gördüklerini belirten Şevli, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, sadece akademik bilgi değil, iş dünyasına uyum sağlayan, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Van YYÜ, 20 fakültesi, 50 araştırma merkezi, 67 öğrenci topluluğu, yaklaşık 2 bin akademisyeni, 32 bin öğrencisi, 150 bin mezunuyla ilimizin bilim üssüdür. Bizim için eğitim, yalnızca bilgi aktarmak değil, bireyi düşünme, sorgulama ve üretme becerileriyle donatmaktır. Yapay zekadan nanoteknolojiye uzanan disiplinler arası çalışmalarla ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunuyoruz."