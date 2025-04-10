Bakan Kacır, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Van'ın organize sanayi bölgelerinde şimdi 9 bin 500'den fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. AK Parti iktidara geldiğinde Van'da OSB'de istihdam sadece 300'ler seviyesindeydi. İnşallah bütün yatırımları tamamladığımızda Van'ın organize sanayi bölgelerinde istihdam 50 binlere koşuyor olacak." dedi.

Bakan Kaçır, Van'daki programları kapsamında İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda düzenlenen "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Van'da DAKA eliyle hayata geçirdikleri 7 yeni projenin ve yapılan tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyen Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında muazzam bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle (OSB), endüstri bölgeleriyle donattıklarını anlatan Kacır, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 59 bine bu dönemde çıkardıklarını belirtti.

Bütün bunları hiçbir bölgeyi, hiçbir şehri geride bırakmama anlayışıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, "Van'ın organize sanayi bölgelerinde şimdi 9 bin 500'den fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. AK Parti iktidara geldiğinde Van'da OSB'de istihdam sadece 300'ler seviyesindeydi. İnşallah bütün yatırımları tamamladığımızda Van'ın organize sanayi bölgelerinde istihdam 50 binlere koşuyor olacak." diye konuştu. - "Şehrimizin kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya gayret edeceğiz" Son 22 yılda Van'da 826 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 53 milyar liralık yatırımın ve 50 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını dile getiren Kacır, DAKA eliyle Van'ın tarihi değerlerini muhafaza ederek, zengin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürecek 446 projeye bugüne dek 1 milyar lira katkı sunduklarını aktardı. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi eliyle de 153 projeye Van'da 834 milyon lira kaynak ayırdıkları bilgisini veren Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün devreye almak üzere bir araya geldiğimiz 7 projenin toplam büyüklüğü de 444 milyon liranın üzerinde. İnşallah önümüzdeki dönemde bu projelerle Van'da turizm potansiyelini artıracak, sanayi ve ulaşım alt yapısını güçlendirecek, yerel lezzetlerin ve yerel değerlerin üretimini daha verimli kılacak, Van'da istihdamı güçlendirecek projeleri hayata geçirmiş olacağız. Biz, şehrimizi ihya edecek her yeni adımı desteklemeye, şehrimizin kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya gayret edeceğiz. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla hayata geçirdiğimiz Tekstil ve Hazır Giyim OSB 2. Etap altyapı projeleriyle 10 bin kişinin daha Van'da istihdamını sağlayacağız." Geçen ay 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ni ilan ederek 81 ilin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda misyonunu tanımlamış olduklarını anlatan Kacır, "Van'ın da önümüzdeki dönemde çevresine hizmet veren bir bölgesel merkez olmasını bu stratejiyle adresledik. Van'da başta tekstil, giyim eşyaları ve maden işleme sektörleri olmak üzere önümüzdeki dönemde katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı güçlü şekilde destekleyeceğiz. Van'da 'mavi büyüme' potansiyelinin değerlendirilmesi için su ürünleri yetiştiriciliği, ekoturizm ve mavi tur uygulamalarını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte, ilimizde sınır ötesi iş birliklerini teşvik edecek, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve şehrimizin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Biz istiyoruz ki terörsüz Türkiye'de Van, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olsun" Van'a kazandıracakları yeni projelerin müjdesini de paylaşmak istediğini belirten Kacır, şöyle konuştu: "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz Van Gölü'nün temizliği için atılan adımlara Bakanlık olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz, 400 milyon dolar finansmanlı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yakın zamanda Van Gölü'nde Sintine ve Yüzey Atıkları Toplama ve Depolama Tesislerinin kurulmasını sağlayacağız. Bütçesi 140 milyon liranın üzerinde olan bu proje ile Van Gölündeki sintine atıkları için depolama alanı oluşturacak ve göl yüzeyinde atıkların temizlenmesini sağlayan, temiz enerji ile çalışan tekneleri hizmete alacağız. Yine saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin yönlendirmeleriyle, İnci kefali balığının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı adına Türk Patent ve Marka Kurumu'muz tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillenmesi sürecini de bugün tamamlamış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun."

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında bu yıl yaklaşık 110 milyon lira kaynakla "Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı Gelişiyor Projesi" ile "Van Jeotermal Sera OSB Jeotermal Sondaj Kuyuları Projesi"ni destekleyeceklerini söyleyen Kaçır, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu projelerle Van'da yeni tekstil fabrikaları inşa edecek, jeotermal kaynakların tarımda kullanılmasına yönelik girişimleri de hızlandırmış olacağız. Bu yıl içinde DAP İdaresi vasıtasıyla 4 yeni projeye, tarım, eğitim ve kültür başlıklarında 11 milyon lira destek sağlayacağız. Biz istiyoruz ki terörsüz Türkiye'de Van, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olsun. Van'da hep birlikte kardeşlik türküleri söyleyelim. Van kalkınma yolculuğumuzun lokomotif şehirlerinden biri olsun. Hayata geçirdiğimiz bütün projelerin hayırlı olmasını diliyorum." - " Vanlı hemşehrilerimizin hayallerine katkı sunuyoruz" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Türkiye her alanda ilerlerken Van'ın huzur, refah ve esenliğine katkı sağladıklarını söyledi.

Van'ı imar, ihya ve inşa etmek için bahane üretmeden çalıştıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti: "Ekip arkadaşlarımızla kaldırmadığımız taş kalmadı. Eğitimden sağlık altyapısına, sosyal hizmetler alanından ulaşım ve enerji sektörüne, sanayi ve teknoloji alanından kültür ve sanata, kırsal altyapıdan tarıma, çocuklara, kadınlara, engellilere, gençlere yönelik ve hayata ilişkin projelerle devletimizin gerçek sahibi milletimize dokunuyoruz. Vanlı hemşehrilerimizin hayallerine katkı sunuyoruz." AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde Van'a büyük yatırımların geldiğini anlatan Kayatürk, "Bir deprem yaşadık ve depremden kısa süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan olduğu dönemde kabinesiyle buradaydı. Çok hızlı bir şekilde 75 bin çadır, 35 bin konteyner geldi. Allah'a hamdolsun birinci yılımızda konutları bitirdik. İlerleyen yıllarda da devletin yaptığı konular 40 bine çıktı. Bugün 100 milyar lira civarında bir yatırım var. Van'a bu hizmetlerin akışı için canla başla çalışıyoruz. Memleketimizi bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu şehir çok büyüyecek ve önemli bir metropol olacak. Buna inanıyoruz." diye konuştu.