Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Van'da "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü"nde konuştu:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler." dedi.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü" Kent Parkı'ndan başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Hz. Ömer Camisi önüne kadar gelen kalabalık, Gazze halkı için dua etti.

Burada konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Gazze'de kadın ve çocukların bombalar altında can verdiğini söyledi.

Filistin halkına soykırım uygulandığını belirten Yalçın, "Filistin'de kardeşlerimizin üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar bombaların altında can veriyor. Gazze için direnen Van'ın şerefli evlatlarına selam olsun. Sizin buradaki duruşunuzu anlamsız ve gereksiz bulan birçok gereksiz insan var. Buradaki duruşunuz, Filistin'deki insanların yüreğini ferahlatıyor, oradaki yiğit mücahitlerin direncini yükseltiyor." dedi.

Türkiye'nin Filistin'deki duruma sessiz kalmadığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan sıra dışı bir durum var, oradaki insanlara soykırım uygulanıyor. Direnişin başladığı günden bu yana Van'da insanlar Filistin'i yalnız bırakmadı. Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında insanlar Filistin meselesini unutmadılar. Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler. Bıkkınlık göstermeden meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Burada Filistin hesabına, Gazze'deki bebeklerin hatırına, evladını poşette taşıyan babanın isyanına, yüreği yanmış annenin feryadına ses olmak için toplandık. Aynı zamanda kendi imtihanımızı veriyoruz. İnancımızda yaptıklarımız kadar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Oradaki insanların çilesini, çaresizliğini temsil ediyoruz. Kardeşlerimiz için eylemlere katılmamız lazım. "

Birçok ülkenin Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Yalçın, şöyle devam etti: