Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Van'da "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü"nde konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Van'da "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü"nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler." dedi.

        Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü" Kent Parkı'ndan başladı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

        Hz. Ömer Camisi önüne kadar gelen kalabalık, Gazze halkı için dua etti.

        Burada konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Gazze'de kadın ve çocukların bombalar altında can verdiğini söyledi.

        Filistin halkına soykırım uygulandığını belirten Yalçın, "Filistin'de kardeşlerimizin üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar bombaların altında can veriyor. Gazze için direnen Van'ın şerefli evlatlarına selam olsun. Sizin buradaki duruşunuzu anlamsız ve gereksiz bulan birçok gereksiz insan var. Buradaki duruşunuz, Filistin'deki insanların yüreğini ferahlatıyor, oradaki yiğit mücahitlerin direncini yükseltiyor." dedi.

        Türkiye'nin Filistin'deki duruma sessiz kalmadığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

        "Filistin'de yaşanan sıra dışı bir durum var, oradaki insanlara soykırım uygulanıyor. Direnişin başladığı günden bu yana Van'da insanlar Filistin'i yalnız bırakmadı. Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında insanlar Filistin meselesini unutmadılar. Dili, dini, rengi ve mezhebi farklı olsa da dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e sahip çıkmak için meydanlardan geri çekilmediler. Bıkkınlık göstermeden meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Burada Filistin hesabına, Gazze'deki bebeklerin hatırına, evladını poşette taşıyan babanın isyanına, yüreği yanmış annenin feryadına ses olmak için toplandık. Aynı zamanda kendi imtihanımızı veriyoruz. İnancımızda yaptıklarımız kadar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Oradaki insanların çilesini, çaresizliğini temsil ediyoruz. Kardeşlerimiz için eylemlere katılmamız lazım. "

        Birçok ülkenin Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

        "Söze söz, çeliğe çelik ve dişe diş dememizin zamanı geldi. Orada insanlar ölüm ve soykırımla yüzleşiyor. İslam ülkesi liderleri bunun vebalini nasıl ödeyecek. Gazze'ye silahlı güçler göndermiyorlar, bari bir araya gelerek sınırları açmalarını ve insanlara hayat koridoru oluşturmalarını bekliyoruz. Boykota devam edeceğiz. İsrail'i finanse eden, oraya silah gönderilmesini sağlayan sponsorları boykot etmeye devam edeceğiz. Boykotun en etkili silah olduğunu kitleler olarak biliyoruz ve sürdürüyoruz. Boykotlar milletimiz tarafından benimsendi."

        Yürüyüşe, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zahir Soğanda, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Van'da kaçakçılık operasyonunda silah, fişek ve silah parçaları ele geçiril...
        Van'da kaçakçılık operasyonunda silah, fişek ve silah parçaları ele geçiril...
        Vanlı hayırseverler, Gazze halkı için arsa ve 2 araç bağışladı
        Vanlı hayırseverler, Gazze halkı için arsa ve 2 araç bağışladı
        Van Gölü'nün incisi için av yasağı başladı
        Van Gölü'nün incisi için av yasağı başladı
        Doğudaki 4 ilde 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğudaki 4 ilde 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van Gölü'ndeki inci kefali, göç yolculuğunda sıkı şekilde korunacak
        Van Gölü'ndeki inci kefali, göç yolculuğunda sıkı şekilde korunacak
        Van'da kar yağışı (3)
        Van'da kar yağışı (3)